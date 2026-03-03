La plateforme de l’occasion refurbed franchit le cap des trois milliards

L’année dernière, Refurbed a connu une croissance de 40 %, atteignant un volume commercial brut de plus de trois milliards d’euros. Avec une expansion dans 12 pays supplémentaires, la plateforme est désormais, la plus grande marketplace de produits reconditionnés en Europe.

« Le reconditionné devient le choix par défaut »

L’entreprise, qui a atteint la rentabilité l’année dernière et a clôturé avec succès un cycle d’investissement en novembre, parle d’une étape importante : « Le reconditionné n’est plus un marché de niche, il est en train de devenir le choix standard pour de nombreux clients en Europe », déclare Peter Windischhofer, cofondateur et PDG de refurbed. « Les modèles commerciaux circulaires peuvent être rentables à grande échelle. Le dépassement des 3 milliards d’euros de GMV et l’expansion vers 12 nouveaux marchés en sont la preuve. »