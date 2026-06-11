Swappie enregistre ses premiers bénéfices grâce aux appareils Apple reconditionnés

En 2025, Swappie a enregistré pour la première fois un bénéfice EBITDA sur une année complète. Le fournisseur européen d’appareils électroniques reconditionnés y voit « la preuve que les modèles économiques circulaires peuvent se développer de manière rentable ».

Au-delà des iPhones

L’année dernière, Swappie a vendu près de 650 000 appareils reconditionnés et a réalisé un EBITDA de 2,5 millions d’euros. Outre le volume, la valeur moyenne des commandes a également augmenté. Selon l’entreprise, cela indique que les consommateurs optent non seulement plus souvent pour des appareils reconditionnés, mais qu’ils sont également prêts à payer plus cher pour des appareils de meilleure qualité.