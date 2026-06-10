[En images] Jumbo Lokeren veut devenir le favori du quartier

Jumbo a ouvert son 46e supermarché belge à Lokeren. Il s’agit du douzième magasin de la province de Flandre orientale pour le distributeur néerlandais, qui inaugurera également son 47e magasin plus tard ce mois-ci.

Une attention particulière pour les produits locaux

Ce magasin spacieux de 1 300 m², situé sur la Kleine Dam dans le centre de Lokeren, est géré par les entrepreneurs expérimentés Stoffel Tielen et Kat Libotte, qui exploitent également le magasin Jumbo de Denderleeuw et qui, dans une vie antérieure, étaient franchisés Carrefour à Moerbeke-Waas. Ils dirigent une équipe d’une trentaine de collaborateurs.

Le supermarché est ouvert tous les jours de 8 h à 20 h, y compris le dimanche et les jours fériés. Les clients y trouveront au total quelque 16 000 articles, dont de nombreux produits régionaux, tels que les jus de fruits de Verhofstede, les glaces artisanales et les fromages artisanaux de Mili Hoevezuivel, le granola de Lynn’s granola, des spéculoos et autres biscuits artisanaux d’Aerts, des bières de la brasserie Haeseveld et la célèbre saucisse de cheval de Lokeren de la boucherie Vehent.

« Nous accordons une grande importance aux produits frais et locaux. Avec notre équipe, nous voulons faire de ce magasin un véritable coup de cœur du quartier », déclarent les entrepreneurs. La concurrence ne manque pas à Lokeren, mais la plupart des rivaux (Colruyt, Albert Heijn, Delhaize, Carrefour Market, Aldi et Lidl) se trouvent en périphérie de la ville.

« Faire des clients des fans »

« Jumbo continue de surprendre les Flamands avec une expérience globale alliant saveur, fraîcheur, innovation et prix abordables. Nous nous efforçons non seulement de satisfaire nos clients, mais aussi de les fidéliser. Et c’est exactement ce que l’on fait chez Jumbo Lokeren », explique Anrico Maat, directeur de Jumbo Supermarchés Belgique.

Après Ingelmunster, Lokeren est le deuxième magasin ouvert cette année en Belgique par le détaillant. Plus tard ce mois-ci, le 24 juin, un nouveau Jumbo ouvrira également ses portes sur l’ancien site Makro à Sint-Pieters-Leeuw.