Ahold Delhaize lors de l’assemblée générale : un salaire annuel supplémentaire et l’accent sur la technologie

Lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue à Zaandam, Ahold Delhaize a vu tous les points à l’ordre du jour approuvés, malgré certaines tensions concernant la politique de rémunération et la stratégie climatique.

« L’IA touche tous les niveaux »

Le PDG Frans Muller a brossé un tableau du monde dominé par l’incertitude et un comportement des consommateurs soucieux des prix. « La période actuelle montre à quelle vitesse les certitudes peuvent changer », a-t-il déclaré. « C’est précisément en période d’incertitude que les gens recherchent la stabilité dans ce qui leur est proche et familier. » D’ici 2026, le groupe s’engage à investir davantage dans le rapport qualité-prix, les données et la technologie, tout en surveillant de près les coûts.