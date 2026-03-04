Ahold Delhaize renonce finalement aux œufs de batterie aux États-Unis

Ahold Delhaize souhaite passer entièrement aux œufs de poules élevées sans cages aux États-Unis d’ici 2032. La branche américaine du groupe de distribution s’était initialement engagée à abandonner les batteries d’élevage dès 2025.

7 millions de poules libérées par an

Ahold Delhaize a annoncé un calendrier concret pour se libérer complètement des œufs issus de batteries. En 2016, le groupe avait déjà annoncé son intention de ne plus vendre d’œufs de marque propre provenant d’élevages en cage d’ici 2022, puis s’était engagé plus largement en 2019 à ne plus vendre aucun œuf provenant d’élevages en cage d’ici 2025. Cependant, ce plan n’a pas été mis en œuvre et, à l’heure actuelle, seuls 75 % de la gamme sont issus d’élevages sans cage.