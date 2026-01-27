Albert Heijn prévoit une augmentation de la demande pour les produits biologiques

Albert Heijn élargit encore son offre bio et vise une part moyenne de 10 % de ventes bio sous sa marque propre en 2030. Cela représente une croissance de plus de 40 % par rapport à 2025.

Un système alimentaire plus durable

Albert Heijn affirme disposer du plus grand assortiment de produits biologiques parmi les supermarchés traditionnels aux Pays-Bas. Le distributeur alimentaire connaît une croissance dans toutes les catégories de sa marque propre, des fruits et légumes aux produits laitiers, en passant par la boulangerie et les surgelés, et prévoit une augmentation continue de la demande et de l’offre de produits biologiques dans les années à venir. Avec cette nouvelle ambition, la chaîne de supermarchés souhaite contribuer à la croissance de l’agriculture biologique, qui favorise la biodiversité, la qualité des sols et un système alimentaire plus durable.

Afin d’accélérer cette croissance, Albert Heijn lance de nouveaux produits biologiques et renforce leur visibilité grâce à des campagnes dans les magasins et en ligne. Les clients disposant d’un compte AH Premium bénéficient d’une réduction permanente de 10 % sur les produits biologiques. Albert Heijn collabore également avec des partenaires de la chaîne afin d’augmenter l’échelle et la disponibilité. La chaîne mise également sur des offres attrayantes afin de réduire le seuil d’accès pour les clients.

Au cours des derniers mois, Albert Heijn a ajouté plusieurs produits biologiques à son assortiment, notamment du yaourt à la grecque, du lait entier en bouteille de 1,5 litre, des légumes-fruits et des tomates en grappe. La chaîne a également introduit des pains biologiques, fraîchement cuits à partir de céréales biologiques provenant des Pays-Bas. En collaboration avec 1 200 agriculteurs et producteurs certifiés, la chaîne s’efforce également de mettre en place une production plus durable, en accordant une attention particulière à l’environnement, au bien-être animal et à une rémunération équitable.