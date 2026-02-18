[Analyse] Carrefour Belgique peut-il éviter une vente ?

La direction de Carrefour Belgique tente d’apaiser les esprits maintenant qu’il apparaît que le pays n’est plus une priorité pour le groupe. Mais l’amélioration des performances dans le pays n’a-t-elle pas pour seul objectif de faire grimper les prix de vente ?

La porte restera-t-elle entrouverte ?

Malgré des chiffres légèrement meilleurs pour 2025 – une croissance modeste de 0,8 % sur base annuelle et une « reprise durable de la rentabilité », quoi que cela puisse signifier –, le PDG Alexander Bompard ne voit plus de rôle important pour Carrefour Belgique dans son nouveau plan stratégique pour le groupe : il a besoin de toutes les ressources pour améliorer la position du marché en France, en Espagne et au Brésil. C’est pourquoi, selon le communiqué de presse, toutes les options sont ouvertes pour les pays non stratégiques (dont la Pologne et l’Argentine) : une vente totale ou partielle, ou la « croissance ».