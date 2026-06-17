[Analyse] Comment Colruyt s’adaptera-t-il à l’évolution des habitudes d’achat ?

Pas d’ouverture le dimanche, pas de grands changements de cap, mais des ajustements ciblés et des économies : c’est ainsi que Colruyt Group compte contrer la baisse de sa part de marché et la pression sur ses résultats. Une stratégie claire, mais est-ce la bonne ?

Une combinaison d’initiatives

Commençons par la bonne nouvelle : Colruyt Group reste un distributeur en croissance et assez rentable. Mais son cœur de métier souffre. Car même si l’entreprise est également active dans les secteurs de la santé, de la mode, des loisirs, du commerce de gros et de la production alimentaire, la part du lion du chiffre d’affaires provient des supermarchés, et plus précisément des magasins Colruyt « Meilleurs Prix ». Et dire que ces magasins-là traversent une période difficile est un euphémisme. La souffrance du groupe est celle de ces grands supermarchés emblématiques auxquels l’entreprise est associée.