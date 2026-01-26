[Analyse] Pourquoi Lidl met fin à ses offres « gratuites » aux Pays-Bas

« Dans l’intérêt du client » , Lidl met fin aux offres « gratuites » sur les produits alimentaires aux Pays-Bas. Le discounter affirme que chaque client mérite toujours un prix bas par produit. Il semble peu probable que les concurrents suivent cet exemple. Lidl Belgique ne suit pas non plus.

« Rendre les prix à nouveau transparents »

Aux Pays-Bas et en Belgique, les promotions de type 1+1, 2+2 ou même récemment 2+5 gratuits sont monnaie courante. Les détaillants alimentaires se livrent à une concurrence acharnée pour attirer les acheteurs. Cela fonctionne, même si ces promotions sont très critiquées, notamment par les associations de consommateurs, les représentants du secteur agricole ou même les responsables politiques. Aujourd’hui, Lidl Pays-Bas prend une décision remarquable : plus d’offres gratuites sur les produits alimentaires.