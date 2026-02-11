Approvisionnement en produits frais compromis par les tempêtes en Espagne et au Maroc

En raison des pluies persistantes et des tempêtes qui sévissent dans le sud de l’Espagne et en Afrique du Nord, l’approvisionnement des chaînes de supermarchés, y compris en Europe occidentale, est difficile. Le transport via le détroit de Gibraltar est perturbé et les récoltes sont également entravées.

Moins de livraisons

Les fruits et légumes que les supermarchés importent en masse du sud de l’Espagne et du Maroc pendant les mois d’hiver, des tomates aux framboises en passant par les poivrons et les concombres, ont du mal à arriver dans les rayons en raison des intempéries persistantes. « L’approvisionnement est difficile. Tous les transports en provenance d’Afrique du Nord doivent passer par le détroit de Gibraltar, ce qui est actuellement très difficile », explique Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize, à HLN.