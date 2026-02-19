Arla tempère les attentes après une année record

Arla Foods a clôturé l’année 2025 avec un chiffre d’affaires record, mais s’attend à une année 2026 plus difficile en raison de la baisse des prix du marché. Comme cette baisse des prix soutiendra le pouvoir d’achat des consommateurs, l’entreprise vise une croissance axée sur le volume pour ses marques stratégiques.

« Les marques restent pertinentes »

La coopérative laitière danoise a déclaré un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros pour 2025, soutenu par une collecte record de 14,3 milliards de kilogrammes de lait. Le chiffre d’affaires des marques a augmenté de 6,9 % pour atteindre 7,03 milliards d’euros. À l’instar de son concurrent FrieslandCampina, Arla a connu une année contrastée: bien que la hausse des prix au premier semestre ait affecté les volumes, la demande sous-jacente est restée intacte. À mesure que le pouvoir d’achat s’est redressé, les consommateurs sont revenus vers les produits auxquels ils font confiance, rapporte l’entreprise. La dynamique des volumes s’est accélérée au second semestre pour atteindre 1,8 %. Sur l’ensemble de l’année 2025, la croissance en volume s’est établie à 0,2 %.