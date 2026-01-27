Bon’Ap ouvre son soixantième magasin

Le mercredi 28 janvier, le soixantième magasin Bon’Ap ouvrira ses portes à Ertvelde, en Flandre. Au moins deux autres ouvertures sont prévues ce printemps, tandis que le déploiement chez Okay se poursuit.

En route vers les soixante-dix succursales

Outre le magasin Okay à Ertvelde, Bon’Ap franchit cette semaine une petite étape importante avec l’ouverture de son soixantième magasin. « Nous sommes impatients de pouvoir également proposer nos repas frais aux clients d’Ertvelde », explique Aurélie Meeus, responsable régionale de Bon’Ap Ertvelde. « Son emplacement à côté d’Okay rend encore plus facile et rapide de faire toutes ses courses en un seul endroit. »

En novembre dernier, Bon’Ap Merchtem et le Bon’Ap rénové d’Aalter ont ouvert leurs portes. Au printemps, c’est au tour de Gullegem et d’un deuxième Bon’Ap à Ninove. Depuis l’année dernière, Bon’Ap est également présent chez Okay sous la forme d’un concept shop-in-shop. Okay Machelen (Deinze) a été le premier magasin à rejoindre cette nouvelle collaboration, suivi peu après par Groot-Bijgaarden et De Haan. En avril, Bon’Ap ouvrira également ses portes à Okay Mariakerke et Wachtebeke. Ainsi, d’ici fin 2026, la chaîne de magasins alimentaires comptera environ 70 succursales, avec une forte concentration en Flandre orientale et occidentale, où se trouvent près de 50 magasins.

Bon’Ap est le magasin de plats cuisinés du groupe belge Meat&More, qui exploite également plus de 140 points de vente Buurtslagers dans les supermarchés Delhaize, Carrefour et Comarché.