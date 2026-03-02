Carrefour et Coca-Cola misent sur les bouteilles en verre consignées

Coca-Cola est le premier fournisseur à avoir adhéré au nouveau plan de développement durable de Carrefour Belgique : ensemble, les partenaires vont promouvoir l’utilisation de bouteilles en verre consignées. Le fabricant va également utiliser davantage de matériaux recyclés dans les canettes en aluminium.

Réduire l’empreinte carbone

Coca-Cola Europacific Partners introduit progressivement cette année en Belgique une nouvelle bouteille en verre consignée d’un litre, plus légère. Grâce à son poids réduit, l’empreinte carbone lors de la production et du transport est réduite. En collaboration avec Carrefour, le fabricant teste également dans plusieurs magasins un nouveau format d’emballage en carton contenant six petites bouteilles en verre. De plus, l’embouteilleur prévoit d’augmenter progressivement la part de matériaux recyclés dans ses canettes en aluminium afin de réduire l’empreinte carbone. À partir de 2027, la part de matériaux recyclés dans les caisses consignées pour les bouteilles en verre rechargeables sera également augmentée.

Ces plans d’action font partie d’un plan d’affaires durable (Sustainable Linked Business Plan ) que les PDG des deux entreprises ont signé vendredi dernier à l’hypermarché Carrefour de Kraainem. Afin de réduire les émissions indirectes de ses produits de 29 % d’ici 2030 par rapport à 2019, le détaillant intègre désormais la lutte contre le réchauffement climatique dans ses relations commerciales avec ses fournisseurs.