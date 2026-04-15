Carrefour s’implante désormais également en Guinée et au Nigeria

Carrefour poursuit son expansion en Afrique. L’entreprise a conclu des accords de franchise avec des partenaires locaux en Guinée et au Nigeria. L’ambition du groupe français : devenir le premier distributeur alimentaire en Afrique.

Objectif : 60 pays

Le mercredi 15 avril, un premier supermarché Carrefour a ouvert ses portes à Conakry, la capitale de la République de Guinée. Le distributeur alimentaire français y a conclu un partenariat avec le groupe local Imperial, qui va rapidement convertir sept magasins au concept Carrefour. En septembre suivra un premier magasin au Nigeria, le plus grand marché d’Afrique avec plus de 230 millions d’habitants. Carrefour y collabore avec le groupe Hypercity, qui apposera l’enseigne française sur quatre magasins. D’ici 2028, Carrefour et ses nouveaux partenaires prévoient l’ouverture de 20 nouveaux points de vente, indique le communiqué de presse.

Auparavant, Carrefour avait conclu des accords similaires au Congo, en Éthiopie et au Ghana. L’entreprise souhaite devenir le premier distributeur alimentaire en Afrique, avec une présence dans 22 pays. À l’échelle mondiale, le groupe vise 60 pays, afin de devenir le distributeur ayant la plus grande empreinte géographique au monde. Cette ambition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Carrefour 2030 présenté en février par le PDG Alexandre Bompard. Aujourd’hui, le distributeur est déjà présent dans plus de 40 pays.