Colruyt et Anvers concluent un accord pour une logistique urbaine plus silencieuse et plus efficace

Le groupe Colruyt et la ville d’Anvers signent une charte commune visant à rendre les livraisons aux magasins en ville plus sûres, plus silencieuses et plus efficaces. Anvers sert de laboratoire d’expérimentation pour un modèle qui devrait ensuite être déployé dans d’autres villes belges.

Pression sur l’approvisionnement urbain

Colruyt cherche activement des solutions pour faire face à la pression croissante sur l’approvisionnement urbain : alors que le PDG Stefan Goethaert signait la charte à Anvers, son collègue Tom De Prater, de Collect&Go, présentait au même moment à Louvain un véhicule de livraison autonome qui, dans les mois à venir, effectuera des livraisons de manière autonome au domicile des consommateurs. Il s’agit là aussi d’un test visant à rendre la logistique urbaine plus efficace et plus durable.