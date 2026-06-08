« La Coupe du monde de football rapportera 75 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire aux supermarchés belges »

Selon Buurtsuper.be, les supermarchés belges engrangent ensemble environ 15 millions d’euros par match grâce à la consommation supplémentaire à domicile et aux gadgets liés à la Coupe du monde. Si les Diables Rouges atteignent les quarts de finale, le chiffre d’affaires supplémentaire potentiel s’élèverait donc à 75 millions d’euros.

La plupart des Belges regardent les matchs chez eux

Aux Pays-Bas, YouGov a calculé que chaque match des Oranje lors des précédentes Coupes du monde générait un chiffre d’affaires supplémentaire d’environ 10 millions d’euros. Compte tenu de l’inflation alimentaire de ces dernières années, ce montant s’élèverait aujourd’hui à environ 15 millions d’euros par match, indique Buurtsuper.be, l’organisation UNIZO des supermarchés indépendants, dans un communiqué de presse.

L’organisation estime que la participation des Diables Rouges à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique aura un effet similaire sur les ventes dans les supermarchés. Les analystes du football prédisent que les Belges atteindront au moins les quarts de finale. Cela signifierait qu’ils disputeraient cinq matchs, ce qui représenterait 15 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire par match, soit un total de 75 millions d’euros. Les supermarchés indépendants en percevraient environ un tiers. Ce chiffre d’affaires est très bienvenu compte tenu de la baisse des bénéfices dans le secteur, selon Buurtsuper.be.

La plupart des Belges regardent les matchs chez eux, ce qui favorise fortement les supermarchés. La consommation s’oriente alors principalement vers les snacks et la « comfort food », les produits liés au barbecue, les boissons alcoolisées comme la bière et les plats préparés. Le marketing autour des Diables Rouges, avec des gadgets, des vêtements et d’autres articles promotionnels, génère également un chiffre d’affaires supplémentaire.