FAO : cinq fois plus de viande, mais 14 % de pertes

La production mondiale de produits alimentaires d’origine animale a connu une croissance explosive au cours des soixante dernières années. Selon une nouvelle étude de la FAO, la production mondiale de viande est passée d’environ 71 millions de tonnes en 1961 à 361 millions de tonnes en 2022.

L’Asie domine la production

La viande de volaille, en particulier, a connu une croissance spectaculaire, tandis que la production d’œufs et de viande de porc a également fortement augmenté. La viande bovine, en revanche, est restée stable ou a diminué dans plusieurs régions. La production de lait et d’œufs a également fortement augmenté. En 2022, la production mondiale de lait s’élevait à 930 millions de tonnes, contre 342 millions de tonnes en 1961, tandis que la production d’œufs est passée de 15 millions de tonnes à 94 millions de tonnes.