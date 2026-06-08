Syndicat : « La charge de travail chez Lidl aux Pays-Bas est extrêmement élevée »

Selon le syndicat FNV, la charge de travail chez Lidl Pays-Bas est extrêmement élevée. Le syndicat exige que la chaîne de supermarchés renforce ses effectifs dans les magasins. La charge de travail chez ce discounter serait plus élevée que chez ses concurrents tels qu’Albert Heijn et Jumbo.

Une pression qui continue d’augmenter

Une nouvelle enquête menée auprès de 1 200 employés de la chaîne de supermarchés révèle que 74 % des personnes interrogées se situent dans la zone rouge du « test rapide de charge de travail ». En 2019, ce chiffre était encore de 68 %. Selon la FNV, cette charge de travail élevée entraîne du stress, une baisse de la qualité en magasin et des situations où les employés se sentent contraints de sauter leurs pauses. Deux tiers des employés interrogés indiquent en outre que la charge de travail a encore augmenté au cours de l’année écoulée.