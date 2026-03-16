Colruyt fera don de ses excédents de pommes de terre aux banques alimentaires

Compte tenu de la surabondance de pommes de terre sur le marché, Colruyt fera don de tonnes de surplus de pommes de terre aux banques alimentaires au cours des prochains mois. Les clients pourront profiter de promotions supplémentaires et de grands sacs de 10 kg.

Rendre les pommes de terre plus attrayantes

La Belgique est confrontée à une crise sans précédent du secteur de la pomme de terre : alors que la demande a chuté de 5 à 10 %, 860 000 tonnes de pommes de terre attendent un acheteur dans les entrepôts belges, soit 21 % de plus que la moyenne des trois dernières années. Colruyt dispose également d’un surplus de pommes de terre, qui ne pourront plus être vendues avant la nouvelle récolte. La récolte de pommes de terre a été très abondante, et les ventes de ces derniers mois chez Colruyt ont été jusqu’à 6 % inférieures aux estimations initiales. ​

C’est pourquoi, à partir de la semaine prochaine et jusqu’à l’été, Colruyt fera chaque semaine un don de pommes de terre aux banques alimentaires. Les producteurs belges participant au projet de pommes de terre du groupe Colruyt continueront de percevoir leur prix d’achat fixe, même si l’offre est désormais supérieure à la demande. Pour les clients, Colruyt rend les pommes de terre belges encore plus attractives grâce à des promotions supplémentaires. Pour la première fois, des sacs de 10 kg seront également vendus, afin que les Belges achètent et consomment davantage de pommes de terre.