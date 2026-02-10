Colruyt installe un système de caisse IA dans son centième magasin

Le magasin Colruyt de Saint-Nicolas est le centième à être équipé du système « easy check-out » : grâce à l’IA, les employés peuvent scanner les produits jusqu’à cinq fois plus rapidement. Cette année, les 273 magasins Colruyt seront équipés du nouveau système de caisse.

Reconnaît 85 % des produits

Aujourd’hui, Colruyt franchit une étape importante : le centième magasin est équipé du système « easy check-out ». En février 2023, le magasin Colruyt de Halle a été le premier à tester cette caisse innovante. Au printemps 2025, il a été décidé que tous les magasins Colruyt en seraient équipés. Le système a été entièrement développé par l’équipe d’innovation du groupe Colruyt, Industrial Automation.

Au-dessus de la caisse est installée une caméra qui utilise l’intelligence artificielle pour enregistrer les produits que l’employé transfère d’un chariot à l’autre. Selon Colruyt, la caméra reconnaît jusqu’à 85 % des produits et permet aux employés d’avoir les deux mains libres. Les fruits et légumes, ainsi que les produits situés au fond du chariot, sont encore scannés manuellement par les employés.

Geert Elen, responsable de l’innovation chez Colruyt Group : « La décision de mettre en place ce système dans tous nos magasins était une évidence : les clients bénéficient d’une expérience plus fluide à la caisse, nos employés peuvent travailler de manière plus ergonomique et, en outre, nous devons planifier moins d’heures à la caisse. Nos employés ont ainsi plus de temps à consacrer à l’accompagnement des clients et à d’autres tâches dans le magasin. »