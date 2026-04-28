Colruyt poursuit le déploiement de ses « Sushi Corners » asiatiques

(mis à jour) Colruyt déploie dans quelque 150 magasins belges un meuble réfrigéré proposant des plats asiatiques prêts à consommer. Ses concurrents, notamment dans les grands supermarchés, proposent depuis (bien) plus longtemps des comptoirs où l’on prépare des sushis frais. La chaîne sœur Okay mène également ce test depuis plusieurs années.

Du ramen au bubble tea

Colruyt poursuit à plein régime le déploiement de son « Sushi Corner », où les clients peuvent trouver une large gamme de plats asiatiques frais du jour. L’assortiment comprend notamment des sushis, des poké bowls, du pad thaï et du ramen, complétés par des donburi et des futomaki. Des boissons telles que le bubble tea font également partie de l’offre.

Contrairement à des concurrents tels qu’Albert Heijn, Carrefour et Delhaize, il ne s’agit toutefois pas de comptoirs tenus par du personnel où les sushis sont préparés sur place. Le détaillant positionne clairement le concept autour de la fraîcheur et de la facilité d’utilisation : les produits s’adressent aux consommateurs à la recherche d’un déjeuner rapide ou d’un dîner prêt à consommer.

Un tiers est prêt

« Nous procédons à un déploiement dans les magasins Colruyt depuis mars 2025 », explique la porte-parole Hanne Poppe. « Chaque semaine, quelques magasins Colruyt s’ajoutent à la liste – le rythme est déterminé par région et en fonction de la boucle logistique du fournisseur. Actuellement, le compteur en est à 52 et nous visons environ 150. » L’objectif n’est donc pas d’équiper chaque supermarché d’un Sushi Corner, mais bien « les magasins présentant un potentiel pour le sushi, sur la base des chiffres et de l’expérience ».

Avec le Sushi Corner, Colruyt s’engage plus résolument dans le domaine de la restauration au sein du retail, un segment dans lequel ses concurrents investissent depuis longtemps déjà. Les supermarchés misent de plus en plus sur les plats préparés sur place pour se démarquer des discounters et répondre à l’évolution des habitudes de consommation, où la commodité et l’expérience gagnent en importance.