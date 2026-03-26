Colruyt s’associe à une plateforme retail media dans laquelle Ahold Delhaize détient une participation

Colruyt Group Retail Media Services s’associe à Adhese, la plateforme publicitaire gantoise spécialisée dans le retail media. À noter : son concurrent Ahold Delhaize détient une participation minoritaire dans cette entreprise technologique.

Développement et professionnalisation

Colruyt Group souhaite, grâce à ce partenariat, développer et professionnaliser ses activités de retail media, indique un communiqué de presse de la plateforme publicitaire Adhese. Le distributeur développe une offre de retail media omnicanale qui met les marques en contact avec les consommateurs via des points de contact en magasin, à proximité du magasin, sur le site web et au-delà, grâce à des données de première main et à des rapports transparents. Adhese soutient cette ambition en fournissant l’infrastructure, l’intégration et la formation nécessaires, et aide les équipes internes à gérer et à mettre en œuvre des campagnes de manière évolutive et contrôlée.

« Les détaillants recherchent de plus en plus souvent des partenaires technologiques à long terme qui leur offrent contrôle et flexibilité à mesure que leur offre de retail media évolue », explique Tim Sturtewagen, cofondateur d’Adhese.

Pertinent et mesurable

« Nous développons Colruyt Group Retail Media Services comme une véritable agence de vente média, avec l’ambition de mettre en relation les annonceurs avec nos clients de manière pertinente, mesurable et respectueuse de la vie privée », déclare Mathias Beke, responsable du département Media Services chez Colruyt Group. « La technologie d’Adhese nous offre le contrôle opérationnel, la transparence et l’évolutivité dont nous avons besoin pour tenir cette promesse, afin que chaque campagne apporte une réelle valeur ajoutée, tant pour les marques que pour nos clients. »

Adhese travaille en étroite collaboration avec Ahold Delhaize depuis des années : en 2022, ce détaillant a même pris une participation minoritaire dans l’entreprise technologique. Adhese souligne toutefois qu’il s’agit d’une plateforme indépendante.