Colruyt teste un nouvel agencement de magasin

Une image familière semble en train de disparaître : dans cinq magasins pilotes de Colruyt, le rayon vins n’est plus le premier rayon à l’entrée. Le distributeur souhaite mettre davantage en avant les promotions et encourage également une consommation d’alcool plus responsable.

Mettre les promotions en avant

Colruyt a lancé un projet pilote dans ses magasins de Vilvoorde, Sint-Katelijne-Waver, Wemmel, Ans et Hasselt. Dans ces magasins, les premiers rayons de vin sont remplacés par un présentoir présentant les meilleures promotions et celles du prospectus. « Nous faisons cela parce que le prix et les promotions prennent de plus en plus d’importance pour les clients », explique la porte-parole Eva Biltereyst au journal Het Nieuwsblad. « En plaçant les promotions intéressantes dès l’entrée du magasin, elles sont immédiatement visibles pour eux. Nous constatons également que les besoins des clients évoluent et que ceux-ci consomment l’alcool de manière de plus en plus responsable. »

Comme Colruyt vend ses produits frais dans une chambre froide séparée, le détaillant n’a pas la possibilité de placer les fruits et légumes à l’entrée, comme le font la plupart des autres chaînes de supermarchés. La boulangerie ne changera pas non plus d’emplacement. Le détaillant préfère placer les produits plus lourds plus tôt dans le parcours d’achat, ce qui est plus pratique pour charger le caddie.