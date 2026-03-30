Colruyt vend des kits de survie

À partir du mardi 31 mars, les clients pourront acheter dans 80 magasins Colruyt un kit de base leur permettant d’être autonomes pendant 24 heures. Le distributeur répond ainsi à la demande des clients et des pouvoirs publics visant à garantir une autonomie de quelques jours dans des situations exceptionnelles.

La demande vient des consommateurs

Colruyt lance un kit de base contenant 3 100 calories : un petit-déjeuner (granola au chocolat), deux repas (ragoût de kebab et pâtes BBQ – tous deux végétariens), 3 barres énergétiques (cookies & cream, framboise/fraise et noix de coco), des noix de cajou, une boisson isotonique en poudre en deux saveurs, 3 sachets de café, 6 chewing-gums, des mouchoirs, une cuillère et un réchauffeur sans flamme pour réchauffer les aliments.

Le succès des kits d’urgence de la Croix-Rouge flamande à la fin de l’année dernière montre que les consommateurs sont demandeurs de tels kits de survie. Ces kits seront bientôt à nouveau disponibles, mais ils ne contiennent pas de nourriture.

29,99 euros

« Certaines situations montrent qu’il peut être utile de pouvoir fonctionner en toute autonomie. Pensons par exemple aux inondations en Wallonie à l’été 2021 ou, plus récemment, à la panne de gaz qui a duré deux semaines à Mons. Mais aussi à des coupures de courant plus longues que prévu ou survenant à des moments inopportuns. En tant que distributeur belge, nous souhaitons répondre à la demande de nos clients, c’est pourquoi nous lançons aujourd’hui ce kit de base », explique Geert Elen de Colruyt Group.

Le pack de base coûte 29,99 euros et sera en vente dans quelque 80 magasins Colruyt répartis dans toute la Belgique. Si la demande est forte, Colruyt envisage de le proposer dans tous ses magasins.