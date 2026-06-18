Comment Carrefour associe la lutte contre le plastique à des baisses de prix

Carrefour va retirer 5 000 tonnes de plastique coûteux de la circulation afin de réduire le coût de ses emballages. Le distributeur entend répercuter ces économies sous forme de baisses de prix pouvant atteindre 10 %.

Les prix du plastique ont augmenté

Depuis le lancement du programme « Act For Food », Carrefour a déjà retiré 25 000 tonnes de plastique de la circulation. Le développement durable était alors la principale motivation. Aujourd’hui, le distributeur s’engage à retirer 5 000 tonnes supplémentaires de plastique de la circulation. Le pouvoir d’achat s’avère également être un argument de poids.

En effet, le plastique est devenu coûteux en raison de la grande instabilité des marchés pétroliers et de la hausse des taxes environnementales. En réduisant ou en remplaçant les emballages en plastique, le distributeur peut réaliser d’importantes économies. Et l’intégralité de ces économies sera réinvestie dans une baisse des prix des produits pouvant atteindre près de 10 %, selon le PDG Alexandre Bompard.

Cinq mesures

Concrètement, Carrefour annonce cinq mesures qui devraient permettre de réaliser plus de 5 millions d’euros d’économies. Ainsi, le distributeur supprimera les suremballages en plastique des multipacks promotionnels, à partir de 2028 pour les produits de la marque Carrefour et à partir de 2030 pour les produits des marques nationales, ce qui représente l’équivalent de 500 tonnes de plastique.

Les emballages en plastique des produits d’hygiène et d’entretien seront réduits de 30 % grâce au développement de recharges en plastique recyclé, à un prix inférieur de 10 à 20 %. Cela offre un potentiel de réduction de 2 000 tonnes de plastique.

L’ensemble de la gamme de papier toilette passera à un emballage 100 % papier d’ici 2030, ce qui permettra de réduire de 1 500 tonnes la quantité de plastique utilisée.

Avec l’extension des emballages consignés – en moyenne 5 % moins chers au litre que leurs équivalents jetables – à plus de 1 000 articles d’ici 2030, Carrefour vise à vendre 50 millions de bouteilles réutilisables, ce qui représente 500 tonnes de plastique en moins.

Enfin, le distributeur prévoit de mettre en place de nouveaux emballages, associant des boîtes en carton à une fenêtre en plastique pour les pâtisseries et la viennoiserie, ce qui devrait permettre de réduire de 500 tonnes la quantité de plastique utilisée.