Comment Ikea Belgique utilise la technologie IA pour lutter contre le gaspillage alimentaire

En Belgique, Ikea teste une nouvelle technologie d’intelligence artificielle afin de réduire le gaspillage alimentaire dans ses restaurants. Un scanner intelligent enregistre ce que les clients laissent dans leur assiette, ce qui permet d’ajuster l’offre.

Les frites sont souvent jetées

C’est une première mondiale : dans le restaurant du magasin Ikea à Anderlecht, la chaîne de magasins d’ameublement teste une nouvelle technologie contre le gaspillage alimentaire : le Conveyor Scan de Kikleo, une caméra IA placée au-dessus du tapis roulant du lave-vaisselle qui enregistre automatiquement ce que les clients laissent dans leur assiette. La technologie IA traduit ces données en tableaux de bord clairs, afin que l’équipe de cuisine sache exactement où la nourriture est perdue et comment l’offre peut être ajustée.