Conflit au Moyen-Orient : comment les consommateurs adaptent leurs habitudes d’achat

Les répercussions du conflit au Moyen-Orient se font déjà sentir dans les supermarchés européens : les coûts augmentent tout au long de la chaîne des produits de grande consommation, et les consommateurs réduisent leurs dépenses de manière sélective.

Les consommateurs optimisent leurs achats

La hausse des prix du pétrole et du gaz entraîne une pression structurelle sur les prix qui se répercute du producteur jusqu’aux rayons des magasins, et finalement aussi sur le portefeuille de millions de ménages européens. Selon le nouveau rapport YouGov intitulé « From headline to household: How conflict in the Middle East brings a new cost shock to seasonedshoppers », 7 Européens sur 10 s’attendent à ce que le conflit ait un impact majeur sur leur coût de la vie. Mais contrairement aux réactions de panique observées lors de la crise ukrainienne en 2022, les consommateurs réagissent aujourd’hui de manière plus sélective.