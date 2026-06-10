Des employés montrent leurs fiches de paie dans le cadre d’une campagne de recrutement de Lidl

Grâce à une campagne remarquée, Lidl renforce son image d’employeur en Belgique : cinq collaborateurs montrent leur fiche de paie. « Nous sommes un discounter, mais cela ne signifie absolument pas que nous versons des salaires de discount », affirme le distributeur.

« Une rémunération équitable et compétitive »

Alors que la directive européenne sur la transparence salariale fait l’actualité, Lidl lance en Belgique une nouvelle campagne d’image de marque en tant qu’employeur. Le détaillant souhaite ainsi démystifier le préjugé selon lequel un emploi dans le commerce de détail ne serait pas bien rémunéré. Cinq collaborateurs occupant des fonctions variées, du vendeur junior au directeur de magasin, montrent leur fiche de paie dans le cadre de cette campagne.

Le distributeur affirme vouloir ainsi briser le tabou qui entoure les salaires. « Lidl est un discounter, mais cela ne signifie absolument pas que nous versons des “salaires discount” », déclare le porte-parole Gaël Ghysels au journal Het Nieuwsblad. « Au contraire. Nos collaborateurs exercent chaque jour un métier précieux, qui mérite une rémunération juste et compétitive. En affichant ouvertement nos fiches de paie, nous laissons les faits parler d’eux-mêmes. »