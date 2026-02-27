Belgique - FR
Écrit par Jorg Snoeck
Edeka limite ses achats auprès de Procter & Gamble et Iglo

Food27 février, 2026
Shutterstock.com

Edeka est en conflit avec Procter & Gamble et Iglo: le leader allemand du marché a réduit ses commandes auprès de ces deux fournisseurs après des négociations sur les prix. Dans plusieurs catégories, allant des produits vaisselle et dentifrices aux poissons surgelés, l’assortiment est temporairement inférieur au niveau habituel.

Les discussions se poursuivent

Selon les informations du magazine spécialisé Lebensmittel Zeitung, Edeka et les fabricants ne sont pas encore parvenus à un accord sur les prix lors des négociations annuelles en cours. Le groupe commande donc actuellement moins de produits marginaux. Il souligne toutefois que les articles des marques concernées sont toujours disponibles et que les négociations se poursuivent.

Les tensions ne se limitent pas aux magasins physiques. Picnic, le supermarché en ligne dans lequel Edeka détient une participation, informe ses clients que l’offre est plus limitée pour les rasoirs, les serviettes hygiéniques et les produits vaisselle de Procter & Gamble, entre autres.

