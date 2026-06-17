En Belgique, une banane sur cinq est issue du commerce équitable

Les bananes Fairtrade ne font plus partie des produits de niche, mais contribuent aujourd’hui à définir la norme, selon Fairtrade Belgium : plus d’une banane sur cinq en Belgique contribue à des salaires plus équitables. Le café, en revanche, est à la traîne.

Une évolution encourageante

L’année dernière, 20,2 % de toutes les bananes en rayon arboraient le logo Fairtrade, soit une hausse de 0,8 point de pourcentage, comme le révèle le rapport annuel 2025 de Fairtrade Belgium. De même, 22,7 % de tout le chocolat vendu en Belgique est certifié Fairtrade, soit une hausse de 0,4 point de pourcentage. Seul le café reste quelque peu à la traîne, avec une part de marché de 4,1 % et une baisse de 0,3 point de pourcentage.

« Les bananes constituent l’une des principales catégories de produits dans nos supermarchés. Malgré la concurrence sur les prix qui y est associée, les distributeurs optent de plus en plus pour un modèle de commerce équitable. C’est encourageant », déclare Philippe Weiler, PDG de Fairtrade Belgium. « Le fait qu’une banane sur cinq soit certifiée Fairtrade montre que le changement au sein du système est possible, malgré le contexte économique difficile dans lequel nous vivons aujourd’hui. »

Des solutions collectives sont nécessaires

Pour le café, la situation est différente : la part de marché du commerce équitable stagne depuis plusieurs années entre 4 % et 5 %. Cela s’explique par les prix élevés du café ces deux dernières années, mais aussi par l’absence de vision collective à long terme dans le secteur.

« La durabilité n’est plus une option pour les entreprises du secteur du café, c’est une nécessité », affirme M. Weiler. « Le changement climatique exerce une pression énorme sur les volumes de production et la qualité du café. Tout le monde sait ce qui peut et doit changer, mais les actions restent souvent trop individuelles ou à trop petite échelle. Ce dont nous avons besoin, ce sont des solutions collectives impliquant l’ensemble du secteur, ainsi qu’un soutien politique qui place le café équitable et durable au rang de priorité économique. »

Le fait que 85 % des Belges connaissent le label Fairtrade et que 84 % d’entre eux lui accordent leur confiance devrait aider les entreprises à faire un pas de plus vers le développement durable. Les parts de marché des bananes, du chocolat et du café n’ont pas encore atteint leurs limites, mais pourraient continuer à progresser dans les années à venir, selon Fairtrade Belgium.