[En images] De longues files d’attente à l’ouverture du plus grand magasin Albert Heijn d’Anvers

C’est sur la Boomsesteenweg, à Wilrijk, qu’Albert Heijn a inauguré mercredi matin son plus grand supermarché d’Anvers. Il s’agit de la première ouverture de magasin de l’année et du 87e point de vente en Belgique pour la chaîne de supermarchés néerlandaise.

Une région forte

À Wilrijk, Albert Heijn s’installe dans un supermarché de 2 300 m², un bâtiment neuf doté de 170 places de parking pour voitures, 50 emplacements pour vélos et un distributeur de colis Bpost où les clients peuvent facilement retirer et envoyer des colis. Le toit est équipé de panneaux solaires et le parking dispose de deux bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, en collaboration avec Eneco eMobility.

Le magasin est géré par le franchisé Pieter-Jan Vaes, qui possède également des magasins Albert Heijn à Louvain, Merksem et Schilde. « Ce magasin est pour moi comme un retour aux sources », explique-t-il. « J’ai grandi à Edegem, j’habite à Aartselaar et je me rends très souvent à Wilrijk. La Boomsesteenweg est une artère emblématique que tout le monde connaît dans la région. C’est un emplacement de choix qui exerce un immense pouvoir d’attraction. Je suis extrêmement fier que nous puissions y ouvrir un tout nouveau magasin Albert Heijn. Tous les atouts sont réunis pour en faire un grand succès. »

« Anvers est depuis des années une région particulièrement forte pour Albert Heijn », déclare Raf Van den Heuvel, directeur général d’Albert Heijn Belgique. « Avec ce nouveau magasin à Wilrijk, nous renforçons encore cette position solide. Nous constatons beaucoup d’enthousiasme et sommes ravis de pouvoir, grâce à ce magasin, nous rapprocher encore davantage de nos clients de la région. »