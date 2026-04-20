Extorsion dans le secteur alimentaire : raticide dans des aliments pour bébés

La découverte de raticide dans de la nourriture pour bébés de la marque HiPP en Autriche met en évidence la vulnérabilité de la chaîne alimentaire. Les autorités soupçonnent qu’il s’agit d’une tentative de chantage ciblée, un phénomène qui reste rare mais qui a un impact considérable.

Une action criminelle internationale ?

La police autrichienne confirme qu’un pot de 190 grammes a été testé positif à la présence de raticide, après qu’un consommateur a donné l’alerte. HiPP n’avait pas exclu auparavant qu’« une substance dangereuse se soit introduite dans le produit » et avait averti que sa consommation pouvait être « mortelle ». Le fabricant a alors procédé à un rappel préventif des produits dans plus d’un millier de magasins Spar.