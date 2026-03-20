[Filet Pur] Au fond du trou

Maintenant qu’ils se sont fait coincer par leurs collègues, les gens de Colruyt sont confrontés à un choix déchirant : perdre de l’argent ou des parts de marché ? Filet Pur pèse le pour et le contre, mais vous réserve une primeur exclusive : Frits est de retour ! Read all about it !

Surcharge pondérale

La boîte de Pandore a été ouverte, le génie est sorti de la bouteille, la digue est tombée, le dentifrice est sorti du tube : utilisez l’allégorie que vous voulez, mais il est un fait que le food-retail belge est entré dans une nouvelle ère. Et cela ne va pas s’arranger. Enfin, si, pour le consommateur – à court terme en tout cas –, mais pas pour les chaînes de supermarchés et certainement pas pour notre de moins en moins fier leader du marché, qui risque de bientôt se retrouver totalement largué.