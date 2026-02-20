[Filet Pur] Catch 22

C’est officiel : l’inventeur autoproclamé de l’hypermarché (quod non) n’est plus un retailer international. Filet Pur passe à la moulinette la stratégie ni chair ni poisson du numéro deux français qui met sa filiale belge dans la panade.

Embourbé

La capacité de l’humain à nier des faits avérés est presque infinie. Une nouvelle preuve en a été apportée lors de la présentation de ce plan Carrefour 2030 prétendument « radical » par un CEO – pourtant le mieux payé du foodretail européen – qui s’entête à refuser de remettre en question le modèle désespérément obsolète d’hypermarchés qui accumulent des pertes depuis huit (8 !) ans en France. Au seul motif que le retailer se considère – de manière tout à fait infondée d’ailleurs – comme l’inventeur de ce concept dépassé ?