[Filet Pur] Dans les limbes

Quand un food-retailer commence à parler en langues, on se retrouve dans l’antichambre des enfers avant de s’en rendre compte. Filet Pur scrute l’avenir dans le marc de café, se prépare à un pic d’inflation sans précédent et rencontre l’influenceur de l’année.

Poésie post-structurale

Ce sont à nouveau des « sources bien informées » qui l’auront soufflé à l’oreille du rédacteur en chef d’un journal économique rose saumon : le fossoyeur de The Body Shop aurait l’intention de racheter les activités belges de Carrefour. En collaboration avec la direction locale, certes. Certains ont jugé cette rumeur plutôt rassurante – le détaillant ne serait pas vendu en pièces détachées – mais nous savons ce que font les fonds d’investissement : acheter des entreprises, les assainir et les revendre avec forces plus-values. Dans le meilleur des cas, car ce plan a donc lamentablement échoué avec la chaîne de cosmétiques durables.