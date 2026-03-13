[Filet Pur] Indéniablement supérieur

Les prix ne baissent qu’en prévision d’une hausse sans précédent, le leader du marché nous fait une Amazon et la santé est un modèle économique pervers pour ceux qui vendent des aliments plaisirs. La vraie catastrophe a à peine commencé, mais en attendant, voici tout de même ce Filet Pur.

Tordu

Certaines se sont réjoui un peu trop vite la semaine dernière, j’ai l’impression. Chez nos voisins du Sud, par exemple, où les négociations, qui se sont clôturées le 1er mars parce que la loi le prescrit, ont permis selon les premières estimations de stabiliser les prix après des échanges parfois acrimonieux. Les retailers se félicitent d’avoir à nouveau bien protégé le pouvoir d’achat des pauvres consommateurs français en tordant le bras des grandes méchantes marques qui avaient mis des augmentations de prix sur la table.