[Filet Pur] Trois fois rien

Les affaires tournent à Veghel, les garanties en matière de prix deviennent taboues, et pour gagner la bataille, il faut désormais se lever tôt et se coucher tard. Chez Filet Pur, on dit la vérité gratis, mais on ment pour de l’argent. Pas vous ?

Au fond du trou

Qu’obtient-on lorsque quand ajoute un trou à un trou ? Un trou encore plus profond, pourrait-on penser. Assez profond pour y enterrer une montagne de déchets, peut-être. Deux startups débordant de bonnes intentions, qui ont pour point commun d’avoir toutes deux fait faillite en 2023 et puis relancé leurs activités un peu plus tard par refus d’abandonner la partie, unissent leurs forces : Pieter Pot et Andy s’associent pour créer le premier supermarché en ligne sans emballage jetable du Benelux. Une initiative qui mérite d’être encouragée, même si la traduction concrète de ses ambitions durables reste floue : sur le site web d’Andy, il est toujours possible de commander de nombreux produits laitiers, du café, des snacks et des produits ménagers dans du plastique jetable. Nous allons leur laisser un peu plus de temps.