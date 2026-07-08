Fin de la grève chez AB InBev : un accord sur le recrutement de personnel supplémentaire

La grève dans les entrepôts d’AB InBev est terminée. Les syndicats et la direction sont parvenus mercredi matin à un accord concernant des embauches supplémentaires dans l’entrepôt de Louvain, où la charge de travail avait fortement augmenté ces derniers mois.

Pénurie de personnel

Les ouvriers mettent fin à leur mouvement de grève maintenant qu’AB InBev s’est engagée à recruter quatre employés permanents et deux intérimaires. Le dépôt de Louvain emploie aujourd’hui 27 ouvriers et quatre employés de bureau. Par ailleurs, le brasseur s’engage à remplacer les ouvriers qui partent à la retraite.

La grève a éclaté à la fin de la semaine dernière. Le conflit portait sur la réorganisation des flux logistiques. Il y a quelques mois, AB InBev a transformé son entrepôt de stockage d’Anvers en un centre de distribution qui réceptionne la bière en provenance de Louvain et la redistribue via Anvers. Cela a entraîné une augmentation de la charge de travail à Louvain, sans que, selon les syndicats, le personnel supplémentaire nécessaire ait été engagé.

Mardi soir, un accord semblait encore lointain. Les négociations risquaient de s’enliser, mais les parties se sont à nouveau assises à la table des négociations mercredi matin à 5 h 30. C’est alors que la direction a finalement présenté une proposition jugée satisfaisante par les syndicats.

Livraisons compromises

Le mouvement de grève a perturbé l’approvisionnement des cafés et des restaurants. D’autres dépôts ont également cessé le travail par solidarité. Selon les syndicats, AB InBev a donné la priorité, au cours du week-end dernier, à l’approvisionnement des festivals de musique, dont Rock Werchter. Les distributeurs de boissons auraient pu, selon eux, aller chercher eux-mêmes de la bière dans les dépôts pour approvisionner les cafés et les restaurants.

AB InBev minimise toutefois l’impact : la plupart des cafés disposent d’un stock de bière suffisant pour tenir quelques jours, selon l’entreprise. Grâce à cet accord, AB InBev s’assure la paix sociale dans une période sensible pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. L’été, les festivals et les matchs de football accentuent la pression sur la logistique de la bière. Les prochains jours montreront à quelle vitesse le brasseur rattrapera son retard dans les livraisons.