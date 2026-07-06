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Écrit par Pauline Neerman
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Go-Tan s’associe à Orkla pour accélérer sa croissance en Europe

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Food6 juillet, 2026

Pour la première fois en plus de 70 ans, Go-Tan cède une partie de son entreprise familiale. La société suédoise Orkla Foods acquiert une participation de 40 % dans le fabricant néerlandais de sauces et de snacks asiatiques. La famille Go reste toutefois actionnaire majoritaire pour le moment.

Les sauces ont le vent en poupe

Sous la direction des frères Bing et Han Go, Go-Tan est passée d’une petite entreprise familiale située à Kesteren à une marque internationale de condiments asiatiques, présente dans les supermarchés en Finlande, en Norvège, en Espagne, en France et en Italie. En 2025, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 92 millions d’euros et un EBITDA de 11 millions d’euros, avec quatre sites de production : trois aux Pays-Bas et un en Hongrie.

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