HelloFresh est plus rentable, mais la croissance se fait attendre

HelloFresh, leader mondial des paniers repas, a enregistré en 2025 une forte hausse de sa marge bénéficiaire, mais a vu son chiffre d’affaires reculer une nouvelle fois. L’entreprise maintient sa stratégie d’efficacité, tout en revoyant à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026.

Bénéfices en hausse, chiffre d’affaires en baisse

HelloFresh a clôturé l’année 2025 avec un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros, soit une baisse de 9 % en glissement annuel (après ajustement des effets de change). Ce recul s’explique principalement par la baisse du nombre de commandes, bien que la valeur moyenne des commandes ait légèrement augmenté.