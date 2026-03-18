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Écrit par Pauline Neerman
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HelloFresh est plus rentable, mais la croissance se fait attendre

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Food18 mars, 2026

HelloFresh, leader mondial des paniers repas, a enregistré en 2025 une forte hausse de sa marge bénéficiaire, mais a vu son chiffre d’affaires reculer une nouvelle fois. L’entreprise maintient sa stratégie d’efficacité, tout en revoyant à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026.

Bénéfices en hausse, chiffre d’affaires en baisse

HelloFresh a clôturé l’année 2025 avec un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros, soit une baisse de 9 % en glissement annuel (après ajustement des effets de change). Ce recul s’explique principalement par la baisse du nombre de commandes, bien que la valeur moyenne des commandes ait légèrement augmenté.

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