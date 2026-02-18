Intermarché doit céder trois magasins Colruyt français

L’autorité française de la concurrence impose des conditions à l’acquisition de 81 supermarchés Colruyt par Intermarché: les Mousquetaires doivent vendre trois établissements.

Problèmes de concurrence

En juin dernier, Colruyt Group a annoncé avoir conclu un accord avec le Groupement Mousquetaires, le groupe derrière les chaînes de supermarchés Intermarché et Netto, pour la vente de 81 supermarchés français et 44 stations-service Dats 24. L’autorité française de la concurrence a examiné les conséquences de cette acquisition et impose désormais une condition.

Les Mousquetaires doivent céder trois magasins acquis, en raison de problèmes de concurrence dans les zones de marché concernées. Il s’agit des magasins situés à Poligny dans le département du Doubs, à Brazey-en-Plaine (Côte d’Or) et à Sainte-Foy-l’Argentière (Rhône). Le détaillant a déjà commencé à rouvrir les premiers magasins acquis.

L’autorité de la concurrence examine également la vente de 14 magasins Colruyt à E.Leclerc.