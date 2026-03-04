La filiale internationale de Ferrero sort (en partie) du rouge, malgré Delacre

CTH Invest, la holding belge qui regroupe notamment les biscuits Delacre et la marque de bonbons Lutti appartenant à la famille Ferrero, a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 10 % au cours du dernier exercice. Elle a toutefois enregistré une perte nette de 127 millions d’euros, principalement due à Delacre.

Reprise opérationnelle

Le chiffre d’affaires de la holding, qui regroupe une partie importante des activités internationales de Ferrero, propriétaire de Nutella, a augmenté de près de 10 % au cours du dernier exercice, pour atteindre 3,25 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires total de toutes les activités de l’entreprise familiale italienne s’élève ainsi à 22,6 milliards d’euros, hors les céréales Kellogg récemment acquises et le groupe français de confiserie CPK.