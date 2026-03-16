La promotion « 2+5 gratuits » d’Albert Heijn s’est déroulée dans les règles

La promotion « 2+5 » lancée par Albert Heijn en Belgique début novembre s’est bel et bien déroulée dans les règles. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par l’Inspection économique.

La promotion a semé le chaos

La promotion d’Albert Heijn, proposant des offres « 2+5 » sur seize produits, dont les tablettes pour lave-vaisselle Dreft et le dentifrice Colgate, a provoqué en novembre une vive agitation sur le marché belge ainsi que le chaos dans les magasins. Les stocks se sont en effet épuisés très rapidement, ce qui a déçu les clients.

Le ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders, a donc annoncé une enquête : « Les promotions de la semaine dernière ne se sont pas déroulées comme il se doit partout. Les consommateurs ont droit à des réductions claires, honnêtes et réalisables. Et les entrepreneurs méritent un marché où le succès repose sur le fair-play, et non sur les économies d’échelle », avait-il alors souligné.

Pas de pratiques trompeuses

Mais il s’avère désormais que la promotion s’est bel et bien déroulée dans les règles. La chaîne n’a pas vendu à perte et il n’y a pas eu non plus de pratiques trompeuses, consistant à faire de la promotion avec des stocks trop limités.

Le ministre souhaite néanmoins rester vigilant, a-t-il déclaré à l’agence de presse Belga. « Je veux éviter que les remises importantes sur certains produits soient compensées par une augmentation discrète des prix d’autres produits en magasin. Les consommateurs doivent pouvoir compter sur des promotions honnêtes et transparentes. C’est pourquoi je continuerai à demander des enquêtes sur la fixation des prix et les promotions dans le secteur des supermarchés. Ma priorité reste que les consommateurs soient traités correctement. Les réductions sont positives, mais elles doivent toujours être honnêtes et claires. »