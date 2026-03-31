L’accord entre Unilever et McCormick est conclu

Unilever et McCormick sont parvenus à un accord : la multinationale du secteur des biens de grande consommation cède la majeure partie de sa division alimentaire au fabricant américain d’épices. Le siège social de la nouvelle entité issue de la fusion resterait aux Pays-Bas.

Siège social aux Pays-Bas

On savait déjà depuis le début du mois que les deux groupes étaient en pourparlers. Un accord a désormais été conclu : Unilever vend sa division alimentaire à McCormick pour 44,8 milliards de dollars (39 milliards d’euros), à l’exception des activités en Inde et de quelques autres divisions. En contrepartie de cette vente, Unilever recevra 15,7 milliards de dollars en espèces et une combinaison d’actions McCormick avec et sans droit de vote d’une valeur de 29,1 milliards de dollars. Il conservera ainsi une participation d’environ 9,9 % dans la nouvelle entité issue de la fusion, qui affichera un chiffre d’affaires annuel de 20 milliards de dollars (17,4 milliards d’euros).

Les deux parties prévoient que la transaction sera finalisée au milieu de l’année prochaine. Des autorisations doivent encore être obtenues auprès des autorités de la concurrence et des actionnaires de McCormick. Brendan Foley devrait rester président-directeur général de McCormick. Une fois la transaction finalisée, Unilever nommera quatre des douze membres du conseil d’administration de la société issue de la fusion. Le siège social resterait aux Pays-Bas.

Le géant des condiments

Unilever cherchait depuis un certain temps une solution pour sa branche alimentaire, qui compte des marques connues telles que Knorr et Hellmann’s. La multinationale souhaite se positionner de plus en plus clairement comme un groupe axé sur la beauté, les soins personnels et le bien-être. Ces catégories offrent un potentiel de croissance et des marges plus élevées que l’alimentation. L’entreprise a introduit sa division glaces en bourse sous le nom de The Magnum Ice Cream Company et s’est déjà séparée ces dernières années de plusieurs activités non stratégiques dans le secteur alimentaire, notamment la division thé, les margarines et des marques telles que Le Boucher Végétarien, Conimex et Unox.

McCormick est l’un des plus grands producteurs mondiaux d’épices, avec des marques telles que Ducros, Cholula, El Guapo, Club House, French’s Mustard et Frank’s RedHot. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards de dollars (6,05 milliards d’euros) dans 150 pays.