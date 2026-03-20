McCormick fait une offre sur la division alimentaire d’Unilever

Unilever a confirmé ce matin avoir reçu une offre du fabricant d’épices McCormick & Company concernant sa division alimentaire. La conclusion d’un accord reste incertaine.

Aucune garantie

La multinationale réagit par ce communiqué de presse à un article du Wall Street Journal selon lequel un accord entre les deux entreprises pourrait être conclu d’ici quelques semaines. Selon Unilever, rien ne garantit qu’un accord sera conclu. McCormick confirme également les discussions de rachat, mais précise également qu’il n’y a aucune certitude quant à une transaction.

McCormick est un fabricant de sauces et d’épices sous des marques telles que Ducros, Cholula, El Guapo, Club House, French’s Mustard et Frank’s RedHot. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards de dollars (6,05 milliards d’euros) dans 150 pays. 61 % de son chiffre d’affaires provient du marché grand public, 39 % des solutions de saveur pour la restauration et l’industrie.

La division alimentaire d’Unilever génère un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards d’euros, avec des marques connues telles que Knorr et Hellmann’s. L’entreprise a introduit sa division glaces en bourse sous le nom de The Magnum Ice Cream Company et s’est déjà séparée ces dernières années de plusieurs activités non stratégiques dans le secteur alimentaire, notamment la division thé, les margarines et des marques telles que De Vegetarische Slager, Conimex et Unox.

Unilever se positionne de plus en plus clairement comme un groupe axé sur la beauté, les soins personnels et le bien-être. Le groupe cherche donc depuis un certain temps une solution pour sa division alimentaire, telle qu’une vente ou une scission. Les discussions précédentes avec Kraft Heinz concernant une fusion n’ont abouti à rien. Il semble donc que la multinationale explore à nouveau une autre piste.