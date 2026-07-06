L’autorité française de la concurrence donne son feu vert à l’accord de franchise entre Auchan et Intermarché

En France, 165 supermarchés Auchan sont autorisés à rejoindre leur concurrent Intermarché dans le cadre d’un accord de franchise. L’autorité de la concurrence a donné son feu vert lundi.

Aucun risque de distorsion de concurrence

En novembre dernier, Auchan Retail avait annoncé de manière inattendue qu’il exploiterait ses supermarchés français sous les enseignes Intermarché et Netto, en tant que partenaire franchisé du Groupement Mousquetaires. En tant que franchiseur, Intermarché apporterait aux points de vente davantage de flexibilité, de meilleures performances, plus de valeur ajoutée pour les clients et davantage d’opportunités pour les salariés, a déclaré le groupe, qui souhaite quant à lui continuer à se concentrer sur le format des hypermarchés.

Lundi, l’Autorité française de la concurrence a donné son feu vert à l’opération sans imposer de conditions supplémentaires. La moitié des 165 magasins est déjà approvisionnée par Aura, la centrale d’achat commune d’Intermarché et d’Auchan, et les parts de marché locales de ces magasins ne dépassent 50 % dans aucune des régions examinées, estime l’Autorité de la concurrence, qui considère donc que l’opération notifiée ne présente aucun risque de distorsion de la concurrence.

Les magasins concernés seront intégrés à A+Super, une nouvelle structure au sein d’Auchan Retail, qui opérera en tant que franchisé du Groupement Les Mousquetaires. Le personnel effectuera la transition à compter du 1er octobre. À partir de cette date, les premiers magasins changeront également de nom, dans le cadre d’une opération progressive qui s’achèvera d’ici mai de l’année prochaine.