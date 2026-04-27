Le calme est revenu chez Aldi après les grèves spontanées

Après quelques jours de tensions dans les magasins, toutes les succursales belges d’Aldi ont rouvert leurs portes lundi matin. Ces actions spontanées du personnel ont été menées en réaction aux projets d’ouverture également le dimanche.

Une quarantaine de magasins touchés

Toutes les enseignes ont ouvert leurs portes lundi, selon la direction d’Aldi. La protestation a éclaté jeudi, après que la direction a annoncé qu’elle envisageait d’ouvrir le dimanche. C’est surtout samedi que l’impact s’est fait sentir : une quarantaine de magasins sont restés fermés le matin, principalement en Flandre orientale et occidentale.

Au cours de la journée, la situation a toutefois évolué à plusieurs reprises, ce qui témoigne d’une protestation fragmentée et organisée localement. Selon Koen Vanschoubroeck, de l’ACV Puls, les employés ont en effet pris l’initiative eux-mêmes, sans que les syndicats aient appelé à des actions de grève.

La direction d’Aldi souligne que le dialogue social est en cours et qu’elle « continue de tendre la main aux partenaires sociaux » en vue d’une solution constructive.

Une tendance sous tension

Le débat sur l’ouverture dominicale touche une corde sensible chez le personnel de magasin. Les employés craignent une charge de travail supplémentaire et une atteinte à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Aldi souhaite en revanche évoluer au rythme de la concurrence : seul Colruyt garde encore résolument ses portes fermées le dimanche, depuis que son rival Lidl fait également allusion à d’éventuelles ouvertures dominicales.

La semaine dernière encore, le Conseil des ministres a approuvé un assouplissement des heures d’ouverture autorisées pour les magasins, supprimant également le jour de fermeture hebdomadaire obligatoire. Cet assouplissement du cadre légal se heurte toutefois, dans la pratique, aux limites en matière de personnel et de faisabilité économique, surtout chez les petits indépendants. La fédération du commerce Comeos souligne que cette décision laisse place à une approche sur mesure : chaque commerçant peut décider lui-même s’il ouvre son magasin et à quel moment. « C’est précisément cette liberté qui est cruciale », affirme-t-elle.