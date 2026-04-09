« Colruyt Group continue de croire en Cru »

Colruyt Group continue de soutenir son concept de marché de produits frais Cru en vue d’une croissance future. C’est ce que souligne le distributeur dans une réaction aux informations faisant état de pertes persistantes et d’une augmentation de capital au sein de la chaîne.

« De nouveaux investissements sont nécessaires »

Colruyt Group a récemment injecté 14 millions d’euros supplémentaires dans sa chaîne de magasins de produits frais Cru, toujours déficitaire, comme cela a été annoncé jeudi matin. Le distributeur souligne toutefois que la chaîne est sur la bonne voie et qu’il entend continuer à soutenir le concept.

« Il est vrai que Colruyt Group a procédé à une augmentation de capital pour certaines de nos enseignes. Ces mesures s’inscrivent dans les stratégies de croissance des enseignes au sein de leurs propres secteurs d’activité. Pour chacune de ces marques, Colruyt Group souligne sa confiance et sa conviction qu’il existe un fort potentiel pour l’avenir. Pour concrétiser ce potentiel, des investissements supplémentaires sont nécessaires », a déclaré la porte-parole Eva Biltereyst à RetailDetail.

« L’injection de capitaux dans Cru s’inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir davantage l’enseigne dans son objectif de poursuite de la croissance et, grâce à cette croissance, d’augmentation de la rentabilité. Nous y travaillons sans relâche : ces dernières années, l’enseigne a connu une évolution positive et une augmentation considérable de son chiffre d’affaires, et a pu accroître encore sa productivité. Colruyt Group reste convaincu de la valeur ajoutée de Cru en tant que marque du groupe. En effet, avec Cru, nous touchons non seulement un groupe cible spécifique que nous parvenons moins bien à atteindre avec nos autres enseignes, mais nous répondons également à des tendances en plein essor telles que « Moins mais mieux » et à la demande croissante de produits purs et savoureux. »

Un rôle clé pour Solucious

L’augmentation de capital chez le grossiste en restauration Solucious s’inscrit également dans une dynamique de croissance, explique le détaillant. Il s’agit de l’un des acteurs les plus dynamiques et les plus influents du marché de la restauration, grâce à une combinaison unique de facilité d’utilisation, de fiabilité des livraisons et de faibles coûts. L’activité a connu une forte croissance ces dernières années, grâce à une expansion organique et à des acquisitions (Culinoa en 2021, Valfrais et Délidis en 2024), et forme aujourd’hui un ensemble solide.

« L’augmentation de capital doit permettre à Solucious de se développer et de rester compétitif sur un marché en évolution très rapide. Colruyt Group croit fermement en la stratégie de croissance dans le secteur professionnel, et Solucious y joue un rôle clé : nous avons une grande confiance dans cette entreprise », précise-t-on.