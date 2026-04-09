Les marchés Cru de Colruyt Group continuent d’enregistrer des pertes

Colruyt Group a de nouveau amorti 13,6 millions d’euros de pertes au sein de sa filiale Puur, qui exploite quatre magasins Cru en Belgique. Le distributeur ne parvient toujours pas à rentabiliser ce concept alimentaire haut de gamme.

Déjà 55 millions d’euros investis

Colruyt Group a injecté 14 millions d’euros de capitaux frais dans les quatre magasins de produits frais Cru, qui ont enregistré une perte de cinq millions d’euros au cours du dernier exercice, soit autant que l’année précédente. Depuis son lancement en 2015, Colruyt Group a déjà investi environ 55 millions d’euros dans les magasins Cru, rapporte le site web De Rijkste Belgen. En 2023, le groupe avait déjà injecté 20 millions d’euros de capitaux frais dans Puur, après quoi la perte reportée de 30 millions d’euros avait été résorbée.

Cru possède des magasins à Gand, Dilbeek, Anvers et Overijse. Ces dernières années, le groupe Colruyt a tenté, par diverses mesures, de sortir ces prestigieux marchés de produits frais du rouge. Ainsi, les magasins misent davantage sur le libre-service, l’assortiment est optimisé et les restaurants Cuit rattachés aux magasins ont été cédés. Les projets d’ouverture d’un cinquième magasin à Louvain ont été abandonnés. Mais pour l’instant, il n’est pas possible de rendre le projet rentable.

Cru n’est d’ailleurs pas la seule branche déficitaire au sein du groupe. Chez Solucious, grossiste alimentaire professionnel, une perte de 8 millions d’euros a été comblée, tandis que chez le négociant en vins Bottles, c’est une perte de 0,5 million d’euros qui a été résorbée.