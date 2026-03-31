Le groupe français Casino sort du creux de la vague

Malgré une perte nette importante, due aux coûts de restructuration, le groupe de distribution Casino observe des signes de reprise, avec un résultat d’exploitation en amélioration. Il reste toutefois à attendre un accord avec les créanciers.

La rationalisation porte ses fruits

Il y a quelques semaines, Casino a annoncé que son chiffre d’affaires consolidé s’élevait à 8,26 milliards d’euros l’année dernière, soit une légère hausse de +0,5 % à périmètre comparable, mais une baisse de -2,5 % sur la base publiée, en raison de fermetures de magasins. Le groupe publie désormais ses résultats financiers, qui indiquent une amélioration significative. L’EBITDA a augmenté de 77 %, passant de 111 millions d’euros en 2024 à 198 millions d’euros l’année dernière. Le résultat d’exploitation courant (ROC) est passé de -49 millions d’euros à 64 millions d’euros, tandis que le flux de trésorerie disponible est passé de -639 à -120 millions d’euros.